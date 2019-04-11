Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесуLenta.ru 02:18

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Покупки зарубежного бизнеса российскими компаниями упали «до нуля»

Полит.ру01:00

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

Lenta.ru02:18

Покупки зарубежных компаний российскими упали почти до нуля

Банки.ру01:33

Российские компании перестали покупать зарубежный бизнес

News.ru01:03

Покупки российскими компаниями иностранных рухнули почти до нуля

Российская газета02:50

Эксперты сообщили о низком показателе покупок российскими компаниями зарубежных

Реальное время00:42

Покупки российскими компаниями зарубежных рухнули почти до нуля

РБКвчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму

В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек

Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Политика

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:03
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Космос

В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета

Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Обновлено в 02:52
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

В Сирии заявили о праве вернуть Голанские высоты любым путем

Сирия имеет право вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты любым способом, не исключен и военный, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.
Обновлено в 02:13
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

На самолеты-амфибии установят российские двигатели

Обновлено вчера в 19:02
Политика

WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:14
Игры

К Little Nightmares выйдет приквел Very Little Nightmares

Игра Very Little Nightmares станет приквелом Little Nightmares, а работает над ней студия Alike (Love You to Bits и Bring You Home).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана доставили на допрос в Москву

Главу Дербентского района увезли в Москву, где оформили задержание по ст. 91 УПК РФ на 2-е суток.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании

В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Авто

Subaru анонсировал новый Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей

Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Здоровье

Мама ребенка с плохой речью пожаловалась на окулиста в Тюмени

Обновлено в 00:29
Происшествия

В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»

Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Авто

Они порвали шаблоны: 14 автомобилей-первопроходцев

Обновлено в 03:00
Экономика

«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей

Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Футбол

Месси получил трещину носовой перегородки в матче с «МЮ»

Обновлено в 03:32
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
Обновлено в 02:41
Авто

Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4

Пятое поколение Toyota RAV4 для Японии внешне ничем не отличается от глобальной версии, однако отличия есть в моторной гаме и дополнительных системах.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное