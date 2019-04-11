Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесуLenta.ru 02:18
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Космос
В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:52
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
В Сирии заявили о праве вернуть Голанские высоты любым путем
Сирия имеет право вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты любым способом, не исключен и военный, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.
Обновлено в 02:13
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
На самолеты-амфибии установят российские двигатели
Обновлено вчера в 19:02
Политика
WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:14
Игры
К Little Nightmares выйдет приквел Very Little Nightmares
Игра Very Little Nightmares станет приквелом Little Nightmares, а работает над ней студия Alike (Love You to Bits и Bring You Home).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана доставили на допрос в Москву
Главу Дербентского района увезли в Москву, где оформили задержание по ст. 91 УПК РФ на 2-е суток.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании
В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Авто
Subaru анонсировал новый Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»
Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Авто
Они порвали шаблоны: 14 автомобилей-первопроходцев
Обновлено в 03:00
Экономика
«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей
Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Футбол
Месси получил трещину носовой перегородки в матче с «МЮ»
Обновлено в 03:32
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
Обновлено в 02:41
Авто
Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4
Пятое поколение Toyota RAV4 для Японии внешне ничем не отличается от глобальной версии, однако отличия есть в моторной гаме и дополнительных системах.
Обновлено вчера в 17:24
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01