Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесуLenta.ru 02:18

Общая сумма сделок по покупке российскими компаниями зарубежных с начала года составила 6,8 миллиона долларов — это второй самый низкий показатель за последние двадцать лет. В первом квартале 2017 года не состоялось ни одной сделки, и это минимальный показатель.
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Покупки российскими компаниями иностранных рухнули почти до нуля

Российская газета02:50

Покупки российскими компаниями зарубежных рухнули почти до нуля

РБКвчера в 23:30

Покупки зарубежных компаний российскими упали почти до нуля

Банки.ру01:33

Российские компании перестали покупать зарубежный бизнес

News.ru01:03

Покупки зарубежного бизнеса российскими компаниями упали «до нуля»

Полит.ру01:00

Эксперты сообщили о низком показателе покупок российскими компаниями зарубежных

Реальное время00:42

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

Lenta.ru02:18
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

Google Docs разрешит редактировать файлы Word, Excel и PowerPoint

Редактирование файлов Microsoft Office в Google Docs — это боль, пишет The Verge.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Турции задержали пристававших к манекену мужчин

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Космос

Опубликован первый снимок чёрной дыры

ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович отправилась на поиски личного сантехника в Челябинск

Анна Семенович по долгу службы много путешествует по нашей необъятной России.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Главный пилот «Аэрофлота» заплатит за попытку подкупа врача

Суд признал бывшего главного пилота «Аэрофлота» виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере» и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
Обновлено в 05:45
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Политика

В Судане произошел военный переворот

Группа военных совершила переворот в Судане.
Обновлено в 02:51
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Общество

Около 200 памятников отреставрируют в этом году в Москве

Ранее сообщалось, что в 2018 году реставрационные работы велись на 507 объектах культурного наследия Москвы.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство

Обновлено в 04:45
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Финансы

Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ

Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика

Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:59
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