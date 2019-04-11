Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесуLenta.ru 02:18
Общая сумма сделок по покупке российскими компаниями зарубежных с начала года составила 6,8 миллиона долларов — это второй самый низкий показатель за последние двадцать лет. В первом квартале 2017 года не состоялось ни одной сделки, и это минимальный показатель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Google Docs разрешит редактировать файлы Word, Excel и PowerPoint
Редактирование файлов Microsoft Office в Google Docs — это боль, пишет The Verge.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Турции задержали пристававших к манекену мужчин
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Космос
Опубликован первый снимок чёрной дыры
ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович отправилась на поиски личного сантехника в Челябинск
Анна Семенович по долгу службы много путешествует по нашей необъятной России.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Главный пилот «Аэрофлота» заплатит за попытку подкупа врача
Суд признал бывшего главного пилота «Аэрофлота» виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере» и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
Обновлено в 05:45
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В Судане произошел военный переворот
Группа военных совершила переворот в Судане.
Обновлено в 02:51
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Общество
Около 200 памятников отреставрируют в этом году в Москве
Ранее сообщалось, что в 2018 году реставрационные работы велись на 507 объектах культурного наследия Москвы.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
Обновлено в 04:45
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59