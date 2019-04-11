Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесуLenta.ru 02:18
Общая сумма сделок по покупке российскими компаниями зарубежных с начала года составила 6,8 миллиона долларов — это второй самый низкий показатель за последние двадцать лет. В первом квартале 2017 года не состоялось ни одной сделки, и это минимальный показатель.
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Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Обновлено в 05:30
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
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Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей
Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Политика
В Судане произошел военный переворот
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Обновлено вчера в 15:33
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Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
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Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
Обновлено вчера в 04:39
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ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство
ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство Пленум Верховного суда (ВС) выступил с законодательной инициативой: рассматривать в особом порядке судопроизводства только уголовные дела небольшой и средней тяжести.
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Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
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Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.
Обновлено в 05:21
Общество
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Бельгийский миллиардер Фаттах Шадыев выделял 40 миллиардов (более $ 50 млн) сумов на благоустройство Голодной степи в Узбекистане.
Обновлено в 05:02
Политика
«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Общество
Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ответным ударом на санкции против КНДР
«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», — передает агентство слова Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:59
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Неизвестный ограбил отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге
Неизвестный мужчина совершил налет на отделение Райффайзенбанка на улице Уральской в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Американские лётчики бегут из ВВС США
Ключевой проблемой является то, что военные лётчики не задерживаются в рядах ВВС США, в результате чего выделяемые на их обучения средства попросту пропадают.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Алсу отреагировала на слухи о разводе
Журналисты сделали вывод, что речь идет о супруге Алсу.
Обновлено в 05:58