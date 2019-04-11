Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесуLenta.ru 02:18

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Происшествия Студентка выпрыгнула из окна при пожаре в общежитии вуза в Петербурге Пожар произошел в общежитии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) на улице Ленсоветовской в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадала студентка, которая из-за паники выпрыгнула из окна, сообщила пресс-служба вуза.

Общество Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Политика В Германии назвали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.

Транспорт За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Кино В сети появился трейлер нового шпионского боевика Люка Бессона В сети появился трейлер нового французкого боевика "Анна", снятого режиссером Люком Бессоном. Видео было опубликовано на сервисе ютуб.

Футбол «Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.

Спорт Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).

Политика ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.

Политика Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.

Единоборства Макгрегор сломал ступню за три недели до боя с Нурмагомедовым Боец смешанного стиля (МММ) из Ирландии Конор Макгрегор сообщил, что за три недели перед боем с Хабибом Нурмагомедовым сломал ступню.

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Политика В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.

Кино Соколиный Глаз из Мстителей получит сольный сериал Киностудия Disney собирается выпустить мини-сериал, посвященный одному из членов отряда Мстителей – Соколиному Глазу (Клинт Батон).

Политика ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.

Происшествия Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате «Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.

Происшествия Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика Президент Судана ушел в отставку Президент Судана Омар аль-Башир покинул свой пост. В ближайшее время будет объявлено о переходе власти к переходному совету.

Армия и оружие СК завел три дела из-за обстрелов мирного населения в Донбассе Следственный комитет (СК) России завел три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, российские обвинители утверждают, что в результате действий украинских военных ранения получили три мирных жителя.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.

Экономика Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Политика С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина Предвыборный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко начали активно убирать изображение российского главы Владимира Путина с агитационных билбордов.

Здоровье Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.