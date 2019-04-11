Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесуLenta.ru 02:18
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
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Происшествия
Мать сбившего курсанта воронежца заверила, что он психически болен и почти слеп
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Студентка выпрыгнула из окна при пожаре в общежитии вуза в Петербурге
Пожар произошел в общежитии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) на улице Ленсоветовской в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадала студентка, которая из-за паники выпрыгнула из окна, сообщила пресс-служба вуза.
Обновлено в 02:13
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
Обновлено в 02:41
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Кино
В сети появился трейлер нового шпионского боевика Люка Бессона
В сети появился трейлер нового французкого боевика "Анна", снятого режиссером Люком Бессоном. Видео было опубликовано на сервисе ютуб.
Обновлено в 05:11
Транспорт
Алексей Текслер проверяет работу общественного транспорта в Челябинске
Обновлено вчера в 06:20
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Макгрегор сломал ступню за три недели до боя с Нурмагомедовым
Боец смешанного стиля (МММ) из Ирландии Конор Макгрегор сообщил, что за три недели перед боем с Хабибом Нурмагомедовым сломал ступню.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Политика
В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета
Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
Обновлено в 04:57
Кино
Соколиный Глаз из Мстителей получит сольный сериал
Киностудия Disney собирается выпустить мини-сериал, посвященный одному из членов отряда Мстителей – Соколиному Глазу (Клинт Батон).
Обновлено в 03:42
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено 09 апреля в 09:46
Происшествия
Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате
«Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир покинул свой пост. В ближайшее время будет объявлено о переходе власти к переходному совету.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
СК завел три дела из-за обстрелов мирного населения в Донбассе
Следственный комитет (СК) России завел три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, российские обвинители утверждают, что в результате действий украинских военных ранения получили три мирных жителя.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне
Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Политика
С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина
Предвыборный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко начали активно убирать изображение российского главы Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку
Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.
Обновлено в 02:42
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре
Стало известно место проведения финального матча Кубка России по футболу.
Обновлено в 05:15