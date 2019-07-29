Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
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Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла

Московский Комсомолец10:04

Прибыль предприятий РФ в январе-мае выросла на 36,5% - Росстат

Финмаркет09:00

Росстат зафиксировал рост прибыли российских компаний

Rambler News Service10:01

Росстат заявил о резком росте финансовых результатов отечественных компаний

Ридус09:33

Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае снизилась до 33,2%

ПРАЙМ09:02

Доля убыточных организаций в России составила 33%

Метагазета10:01

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%

REGNUM09:44
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Общество

МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии

Обновлено в 07:43
Общество

Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву

Тилль Линдеманн, автор текстов песен и фронтмен немецкой метал-группы Rammstein, сел за штурвал самолета.
Обновлено в 03:55
Кино

Петр Буслов и Виктория Исакова вошли в жюри кинофестиваля «Короче»

Жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, объявлено в понедельник в Москве.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия

«Спартак» пожаловался в Генпрокуратуру после избиения фанатов ОМОНом

Обновлено в 10:00
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Обновлено в 07:58
Общество

Умерла самая умная в мире собака

Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Хоккей

Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»

Обновлено в 09:40
Здоровье

Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения

Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Единоборства

Тело Дадашева не могут отправить в Россию из-за документов

Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Россию задерживается на несколько дней, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Обновлено в 04:49
Политика

Помпео прокомментировал акции протеста в России

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Здоровье

Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках

Чем еще хороши павильоны "Здоровая Москва", в интервью "Вечерней Москве" рассказал Сергей Собянин.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Суд отказался признать внебрачного сына Станислава Говорухина

Обновлено в 05:00
Общество

«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст

«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
Финансы

Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах

Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.
Обновлено в 08:43
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Кино

«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино

Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Политика

Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Наука

Ученые обнаружили неожиданную причину старения

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
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