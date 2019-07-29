Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российские компании научились зарабатывать

Lenta.ru11:03

Доля убыточных организаций в России в январе - мае сократилась до 32,2%

ТАСС10:30

Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост

Национальная служба новостей10:20

Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла

Московский Комсомолец10:04

Росстат зафиксировал рост прибыли российских компаний

Rambler News Service10:01

Прибыль предприятий РФ в январе-мае выросла на 36,5% - Росстат

Финмаркет09:00

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%

REGNUM09:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика

Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Политика

Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Обновлено в 08:56
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане

Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты

Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»

Китайская компания OPPO Electronics Corporation продемонстрировала смартфон, получивший совершенно новый «экран-водопад».
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Политика

Мэрия Москвы предложила провести митинг 3 августа на проспекте Сахарова

Обновлено в 11:08
Происшествия

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Обновлено в 11:23
Происшествия

Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН

Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.
Обновлено в 11:53
Политика

На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Общество

Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников

Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Футбол

«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss

Отмечается, что клуб из столицы Татарстана представил основной состав в стиле американской рок-группы Kiss.
Обновлено в 12:11
Футбол

Куртуа получил травму и может пропустить старт сезона Примеры

О сроках восстановления Куртуа пока не сообщается. Ожидается, что бельгийский голкипер может пропустить старт сезона испанской Примеры.
Обновлено в 11:54
Общество

Екатеринбург возглавил рейтинг «неспящих» городов

Учитывалось время с полуночи до шести утра. По данным сервиса Uber Russia, в первую тройку "неспящих" вошли Екатеринбург, Москва и Пермь.
Обновлено в 08:58
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Общество

Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото

Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Футбол

Игрок «Спартака» Фернандо может перейти в китайский клуб

Обновлено в 10:43
Технологии

OneWeb не пускают на российскую орбиту

Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Общество

Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги

Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон

По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Политика

Трамп назвал имя кандидата на пост главы Нацразведки США вместо Коутса

Американский президент подтвердил ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что нынешний глава Национальной разведки США Дэн Коутс скоро уйдет в отставку.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Главное