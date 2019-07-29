Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
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Российские компании научились зарабатывать

Lenta.ru11:03

Доля убыточных организаций в России в январе - мае сократилась до 32,2%

ТАСС10:30

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%

REGNUM09:44

Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла

Московский Комсомолец10:04

Росстат зафиксировал рост прибыли российских компаний

Rambler News Service10:01

Прибыль предприятий РФ в январе-мае выросла на 36,5% - Росстат

Финмаркет09:00

Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост

Национальная служба новостей10:20
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Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Политика

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Бывший вице-губернатор Челябинской области попал в аварию

Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильем

К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».
Обновлено в 14:00
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Технологии

OneWeb не пускают на российскую орбиту

Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

В ОБСЕ прокомментировали языковую политику на Украине

Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Индия закупает в РФ ракеты «воздух-воздух» для истребителей Су-30МКИ

Обновлено в 15:46
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Музыка

В «Лужниках» выступает группа Rammstein

Обновлено в 14:40
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика

Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета России на полеты

Авиакомпания Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета Москвы на полеты.
Обновлено в 15:20
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Иран и РФ проведут совместные военные учения

Обновлено в 14:52
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России

«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
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