Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
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Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла
Московский Комсомолец10:04
Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост
Национальная служба новостей10:20
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Бывший вице-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильем
К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».
Обновлено в 14:00
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику на Украине
Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Музыка
В «Лужниках» выступает группа Rammstein
Обновлено в 14:40
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакцией, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Экономика
Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика
Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета России на полеты
Авиакомпания Georgian Airways потеряла около $25 млн из-за запрета Москвы на полеты.
Обновлено в 15:20
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено в 13:52
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено в 14:52
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России
«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12