Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
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Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост
Национальная служба новостей10:20
Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла
Московский Комсомолец10:04
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:39, Вашингтон
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью Телеканалу новостей «24» заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны.
Обновлено в 02:21
Экономика
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Авто
Jannarelly выпустит спорткар в этом году
Компания Jannarelly в нынешнем году выпустит спорткар. В январе 2016 года был представлен концепт Jannarelly Design-1.
Обновлено в 09:57
Футбол
Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения
Обновлено в 12:36
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Космос
Луна оказалась значительно старше, чем считалось ранее
Химический анализ образцов лунных пород, собранных астронавтами NASA во время миссий программы «Аполлон», показал, что естественный спутник Земли начал затвердевать спустя примерно 50 миллионов лет после образования Солнечной системы.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Герой России напомнил призвавшему к военному вторжению в РФ журналисту о бегстве из Крыма
Председатель Президиума «Офицеров России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой призвал с юмором относиться к высказываниям украинской стороны о военном вторжении на территорию РФ.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Кино
Кинокомпания Disney побила мировой рекорд сборов
Обновлено в 07:24
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Технологии
ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Единоборства
Тело Дадашева не могут отправить в Россию из-за проблем с документами
Тело российского боксера Максима Дадашева еще не отправили в Россию из-за сложностей с документами, сообщили ТАСС в Федерации бокса России.
Обновлено в 05:17
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Трех человек спасли с горящего катера в Канаде
Три человека смогли покинуть горящий катер и были спасены в акватории реки Оттава. Инцидент произошел недалеко от канадской столицы.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Автоспорт
Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Здоровье
В желудке пациентки врачи обнаружили полтора килограмма драгоценностей
Из желудка пациентки извлекли 1,6 кг драгоценных предметов – 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять браслетов для ног и наручные часы.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Коалиция во главе с США опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в Сирии
Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 18:52
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02