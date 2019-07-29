Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
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Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла
Московский Комсомолец10:04
Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост
Национальная служба новостей10:20
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Авто
Компактный Audi A1 обзавелся вседорожной версией
Учитывая, что ориентирована новинка прежде всего на молодежь, для Audi A1 Citycarver подобрали палитру из 9 ярких цветов кузова и возможность контрастного оформления: крышу при заказе можно будет выкрасить в альтернативный оттенок.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына
На прошлой неделе сына сити-менеджера отправили в СИЗО за ДТП с двумя пострадавшими Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына, которого на прошлой неделе заключили под стражу за ДТП с двумя пострадавшими.
Обновлено в 03:53
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь".
Обновлено в 05:57
Единоборства
Поветкин планирует провести бой 31 августа
Обновлено в 10:34
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Иран и Россия проведут совместные учения в Индийском океане
Командующий Военно-морским флотом иранской армии контр-адмирал Хоссейн Ханзади объявил в понедельник, 29 июля, что Иран и Россия договорились провести еще одни совместные военные учения в Индийском океане к концу этого года.
Обновлено в 11:57
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Интернет
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Девочка в Саратове жила в одном доме с собаками, кошками и кроликом
Волонтёры-зоозащитники обнаружили в помещениях 25 собак, двух котов и кролика.
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Oppo показала новый смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 07:18
Политика
Украина собирается возобновить переговоры с Россией по газу
СНБО рекомендует властям обновить состав делегации на переговорах в формате Украина – Россия – Еврокомиссия с 2020 года Украинская сторона намеревается в ближайшее время возобновить переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 09:23