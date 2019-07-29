Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
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Российские компании научились зарабатывать

Lenta.ru11:03

Доля убыточных организаций в России в январе - мае сократилась до 32,2%

ТАСС10:30

Росстат зафиксировал рост прибыли российских компаний

Rambler News Service10:01

Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла

Московский Комсомолец10:04

Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост

Национальная служба новостей10:20

Прибыль предприятий РФ в январе-мае выросла на 36,5% - Росстат

Финмаркет09:00

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%

REGNUM09:44
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Общество

В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Гаджеты

Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома

Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Обновлено в 11:04
Авто

Компактный Audi A1 обзавелся вседорожной версией

Учитывая, что ориентирована новинка прежде всего на молодежь, для Audi A1 Citycarver подобрали палитру из 9 ярких цветов кузова и возможность контрастного оформления: крышу при заказе можно будет выкрасить в альтернативный оттенок.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста

В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Замдиректора ФСИН Коршунов признан виновным в афере на 263 млн рублей

Обновлено в 09:18
Происшествия

После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

Обновлено в 10:17
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына

На прошлой неделе сына сити-менеджера отправили в СИЗО за ДТП с двумя пострадавшими Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал уголовное дело своего сына, которого на прошлой неделе заключили под стражу за ДТП с двумя пострадавшими.
Обновлено в 03:53
Политика

Мэрия предложила провести митинг 3 августа на проспекте Сахарова

Обновлено в 11:36
Общество

Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь".
Обновлено в 05:57
Единоборства

Поветкин планирует провести бой 31 августа

Обновлено в 10:34
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Происшествия

Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии

По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
Кино

Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 10:21
Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Иран и Россия проведут совместные учения в Индийском океане

Командующий Военно-морским флотом иранской армии контр-адмирал Хоссейн Ханзади объявил в понедельник, 29 июля, что Иран и Россия договорились провести еще одни совместные военные учения в Индийском океане к концу этого года.
Обновлено в 11:57
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Интернет

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Девочка в Саратове жила в одном доме с собаками, кошками и кроликом

Волонтёры-зоозащитники обнаружили в помещениях 25 собак, двух котов и кролика.
Обновлено в 09:15
Политика

Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Политика

Украина отказалась подавать воду в Крым

Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Гаджеты

Oppo показала новый смартфон с экраном-водопадом

Обновлено в 07:18
Политика

Украина собирается возобновить переговоры с Россией по газу

СНБО рекомендует властям обновить состав делегации на переговорах в формате Украина – Россия – Еврокомиссия с 2020 года Украинская сторона намеревается в ближайшее время возобновить переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 09:23
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