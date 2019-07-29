Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатовREGNUM 09:11
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов. Об этом говорится в опубликованном Росстатом исследовании «О финансовых результатах деятельности организаций».
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Росстат установил, что прибыль российских предприятий значительно возросла
Московский Комсомолец10:04
Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост
Национальная служба новостей10:20
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:46, Вашингтон
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Однозначная позиция: у Зеленского высказались о подаче воды в Крым
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США
Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста
За время своей карьеры футболист выступал за различные европейские команды и в общей сложности завоевал 20 трофеев.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Общество
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Обновлено в 03:55
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Культура
Екатеринбургскому музею подарили более 600 редких гравюр
Екатеринбургскому музею ИЗО подарили большое количество гравюр, исполненных с помощью редкой техники меццо-тинто.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01