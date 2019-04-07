Экономика
Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкцийВестник Кавказа вчера в 10:15
Снятие санкций США с UC Rusal и En+ дало резкий толчок российским компаниям, которые начали привлекать средства на рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
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Эксперты сообщили об «окне возможностей» для россиян по привлечению $1,4 млрд
Rambler News Serviceвчера в 11:43
Bloomberg: россияне могут привлечь $1,4 млрд после снятия санкций с компаний Дерипаски
Коммерсантъвчера в 15:40
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