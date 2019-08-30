Футбол

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссийские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы

Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА (Москва) узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы 2019-20. Трансляцию жеребьевки в Монако вела пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Лига Европы: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

Спорт-Экспресс07:45

В Монако сегодня состоится жеребьевка основного раунда группового этапа Лиги Европы

Эхо Москвывчера в 18:10

Российские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы

Rambler News Service07:46

Жеребьевка Лиги Европы – 2019/2020: каков вердикт для ЦСКА, «Краснодара», «Динамо» Киев и «Александрии»

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