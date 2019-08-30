Футбол
Rambler News ServiceРоссийские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА (Москва) узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы 2019-20. Трансляцию жеребьевки в Монако вела пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Монако сегодня состоится жеребьевка основного раунда группового этапа Лиги Европы
Эхо Москвывчера в 18:10
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Экономика
Льготы учёта кредитов «санкционным» компаниям могут распространяться на их «дочки» - ЦБ РФ
Банк России разъяснил банкам, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов "санкционным" клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма ЦБ.
ПРАЙМ 15:18
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома
Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.
Росбалт 17:15
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Аргументы и Факты 10:01
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению Меркель
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Life.ru 20:22
Политика
Южная Осетия не собирается воевать с Грузией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:05
Культура
Умер сооснователь арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский
В Санкт-Петербурге скончался художник и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский.
РЕН ТВ 18:43
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Политика
Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в конституцию страны.
РИА Новости 12:00
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Экономика
Аргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
Lenta.ru 06:55
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости вчера в 09:39
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Экономика
Назван город России с самым активным малым бизнесом
Калининград занял первое место среди российских городов по вовлеченности местных жителей в малый бизнес.
Lenta.ru 10:56
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 02:32
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Наука
Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире
Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.
Ридус вчера в 05:53