Футбол

Газета.RuГазета.RuСостоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019. Завершится групповой этап 12 декабря.
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