Футбол
Газета.RuСостоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019. Завершится групповой этап 12 декабря.
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Все участники Лиги Европы в одной картинке. ЦСКА в первой корзине, «Краснодар» - во второй
Матч ТВ29 августа в 17:50
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Происшествия
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА Новости вчера в 22:15
Культура
Как снимается новая «Кухня»: Бондарчук уговорил Нагиева вернуться
Вернулись Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров, к ним присоединились Григорий Сиятвинда и Елена Ксенофонтова, а руководит всем Федор Бондарчук как продюсер.
Телепрограмма 02:11
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле
Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 вчера в 13:19
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
РИА Новости 01:33
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Теннис
Надаль вытащил маленького болельщика из толпы на US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль помог маленькому болельщику, который оказался зажат в толпе других фанатов на US Open.
Матч ТВ 01:45
Технологии
Хакеры взломали аккаунт сооснователя Twitter
Хакеры взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Twitter.
UfacityNews.ru 01:36
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Происшествия
Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы
Известия вчера в 17:08
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру вчера в 14:28
Кино
Режиссер «Звездных войн» рассказал о сюжетных поворотах новой трилогии
Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в 2015 году. По хронологии это продолжение седьмого эпизода «Возвращение джедая».
Телеканал 360° вчера в 17:14
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Спорт
Проект «Дыхание улиц» объединит спортсменов на пл. Революции в Вологде
Свои интерактивные площадки откроют занятия по киберспорту, сквошу и боксу, сообщает «Вологда.РФ».
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Происшествия
AP: на Кипре задержали россиянку
Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии.
ТАСС вчера в 11:10
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 20:10
Наука
Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад
Дилетант вчера в 10:10
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ может переехать в Италию
Ранее ряд СМИ сообщал, что к 22-летнему Соболеву испытывают интерес российские клубы, в частности, московское "Динамо".
Газета.Ru 01:32
Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт вчера в 11:37
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
Газета.Ru вчера в 19:20
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20