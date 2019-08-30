Футбол
Rambler News ServiceРоссийские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА (Москва) узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы 2019-20. Трансляцию жеребьевки в Монако вела пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Общество
Максакова может лишиться московской квартиры
Оперная певица Мария Максакова может потерять свою квартиру в российской столице.
News.ru 14:45
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru 19:08
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Армия и оружие
В Афганистане погиб военнослужащий США
«Военнослужащий США погиб во время боевых действий в Афганистане в четверг, 29 августа», — говорится в сообщении пресс-службы миссии.
RT на русском 14:17
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Шоу-бизнес
Бузова и Батрутдинов после съемок нового шоу вместе вернулись в Москву
На днях завершились съёмки шоу "План Б", в котором приняли участие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
ИнфоСМИ 13:52
Космос
Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС
Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 18:33
Путешествия
Россию чаще всех посещают туристы из Китая
Чаще всех Россию посещают туристы из Китая. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие 2019 года.
РЕН ТВ 20:49
Общество
Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»
Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском 21:37
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Кино
Меган Маркл намерена вернуться в кино
Герцогиня Сассекская хочет вернуться в кино.
РЕН ТВ 19:54
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Футбол
«Болонья» благодаря голу Паласио обыграла СПАЛ
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 37-летний Родриго Паласио в добавленное ко второму тайму время.
Матч ТВ 16:43
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего два дня назад годовалого ребенка
Годовалый ребенок, пропавший 29 августа в селе Исмаилово Республики Башкортостан, найден мертвым.
ТАСС 21:40
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости 10:54
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
РИА Новости 07:17
Политика
Трамп намерен принять приглашение Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить страну, однако не уточнил, в какие сроки он планирует нанести визит.
Народные новости 21:31
Общество
В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия
Интерфакс 15:20
Происшествия
Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области
Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53