Футбол
Российские клубы получат $10 млн за участие их игроков на ЧМ-2018
Российские клубы получат $10 млн за участие их игроков на ЧМ-2018Ведомости08:11
Международная федерация футбола (FIFA) выплатит российским футбольным клубам, чьи игроки принимали участие в чемпионате мира по футболу в России, суммарно более $10,3 млн. Об этом говорится в материалах FIFA. Больше всех получит «Зенит» — $1,82 млн.
Ведомости08:11
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Российские футбольные клубы получат от Международной федерации футбола (FIFA) более $10,3 млн за участие их игроков в чемпионате мира 2018 года, сообщается на сайте организации.Коммерсантъ07:23
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