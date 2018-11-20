с чего всё началось

Издание The Black Sea утверждает об организации договорных матчей кипрской компанией Androsports. Всего подозрительными называются 32 товарищеские встречи, проведенные на Кипре за последние три года.

Футбол Футбол Россия и Швеция объявили стартовые составы на матч Лиги наций Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в матче Лиги наций со шведами выйдет на поле в стартовом составе, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Футбол Футбол Оздоев может покинуть «Зенит» зимой

Футбол Футбол Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что организация ведет работу по внедрению видеповторов в еврокубках.

Футбол Футбол «Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником За основную команду бело-голубых 19-летний Липовой дебютировал 26 сентября 2018 года в матче Кубка России против «Торпедо» (1:0). В общей сложности хавбек провел два официальных матча за московский клуб, но результативными действиями не отметился.

Футбол Футбол В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

Футбол Футбол Головин рассказал о работе под руководством Анри

Футбол Футбол Агент Влашича назвал цену на игрока Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».

Футбол Футбол Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».

Футбол Футбол Стали известны три финалиста «Золотого мяча» В понедельник, 3 декабря, в Париже победитель голосования получит самый престижный индивидуальный трофей.

Футбол Футбол Football Leaks: Васильев получал 10% с каждой продажи игроков «Монако» Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.

Футбол Футбол Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.

Футбол Футбол Нигерия — Уганда 0:0 Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса отыграл 69 минут, после чего был заменен. Товарищеский матч Нигерия — Уганда — 0:0

Футбол Футбол Зеедорф изъявил желание поработать в АПЛ Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф надеется, что когда-нибудь получит работу в клубе АПЛ.