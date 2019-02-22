Российские клубы не сыграют с киевским «Динамо»Sport.ru 00:43

"Сине-бело-голубые" Сергея Семака, равно как и "чёрно-зелёные" Мурада Мусаева совершенно точно не встретятся в рамках Лиги Европы с представителем Украины в лице "Динамо".

Российские клубы не сыграют с киевским «Динамо»

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