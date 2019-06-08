Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовРоссийская газета 04:39

ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.

с чего всё началось

Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат соревнований начиная с сезона 2024/25. Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора. Доступ к нему будет открытым только у клубов, добившихся успехов в прошлом.

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Спорт день за днем

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