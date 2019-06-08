Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовРоссийская газета 04:39

Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат соревнований начиная с сезона 2024/25. Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора. Доступ к нему будет открытым только у клубов, добившихся успехов в прошлом.
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с чего всё началось

«Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов»

ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.
Известиявчера в 17:01

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России предрекли исключение из новой Лиги чемпионов

Lenta.ruвчера в 20:26

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс02:53

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов

Газета.Ru02:44

Российские клубы могут исключить из Лиги чемпионов

Спорт день за днем03:02

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов

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Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге

РИА Новостивчера в 23:08

Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов? Как бы не так!

Советский спорт04:10
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:05, Ашберн
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Авто

Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Происшествия

11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:52
Политика

Президент Молдавии отложил подписание указа о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться.
Обновлено в 03:34
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено 06 июня в 16:20
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Происшествия

28 человек получили различные травмы при поломке аттракциона в Севилье

28 отдыхающих получили травмы различной степени тяжести при поломке аттракциона в парке развлечений в испанском муниципалитете Ла-Ринконада (провинция Севилья), пишет газета ABC.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Сотрудники изолятора отказались передать Голунову еду от родственников

Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе, поскольку считает, что в нее могут подмешать наркотики.
Обновлено в 04:58
Наука

Исследователи представили статистическую модель стиля Бетховена

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны описали статистическими методами структуру музыкальных произведений из сборника струнных квартетов Бетховена.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Происшествия

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

В ОБСЕ потребовали освободить журналиста «Медузы»

ОБСЕ обеспокоена задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и требует от российских властей его освободить.
Обновлено в 03:50
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020

Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

«Урал» возвращает из аренды пять футболистов

Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Происшествия

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Хоккей

В семье Владимира Тарасенко родился второй сын

Обновлено в 02:55
Здоровье

Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ

Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Экономика

РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе

Российские железные дороги (РЖД) запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
Обновлено в 03:56
Футбол

Гришин выразил уверенность в победе сборной России над Сан-Марино

Экс-наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью RT пояснил, почему не сомневается в успехе сборной России по футболу.
Обновлено в 04:07
Экономика

Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей

Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
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