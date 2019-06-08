Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовГазета.Ru 05:20
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира. В интервью газете "Известия" функционер заявил, что плюсы от новой Лиги чемпионов получат лучшие клубы из первенств Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.
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с чего всё началось
ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.Известиявчера в 17:01
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