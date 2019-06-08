Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовГазета.Ru 05:20

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира. В интервью газете "Известия" функционер заявил, что плюсы от новой Лиги чемпионов получат лучшие клубы из первенств Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.
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с чего всё началось

«Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов»

ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.
Известиявчера в 17:01

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Экс-гендиректор «Монако»: «Топ-клубы оказывают большое давление, чтобы сделать ЛЧ полузакрытой»

Sport24.ru06:19

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов

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России предрекли исключение из новой Лиги чемпионов

Lenta.ruвчера в 20:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
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Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Футбол

В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов

Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.
Обновлено в 06:56
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В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности

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Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Журналисту Голунову вызвали скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.
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Политика

Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе

«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Политика

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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«Не за что жалеть»: Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

Блогер Лена Миро считает, что жалеть обманутую Ирину не стоит, ведь она этого просто не заслуживает.
Обновлено в 05:57
Политика

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано 650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета - ответственный секретарь Антон Кобяков.
Обновлено в 07:00
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Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
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Пингвины-«левши» оказались агрессивнее «правшей»

Обновлено вчера в 10:56
Авто

Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей

Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
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Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание

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Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

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Евгений Касперский: «Риск-менеджмент больше не работает»

Последние два года прошли для «Лаборатории Касперского» под знаком проблем на американском рынке: президент США Дональд Трамп запрещал правительству пользоваться продуктами компании, а крупный магазин электроники снимал их с полок.
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Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
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Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

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В Ростовской области в ДТП погибли мама с ребенком

Обновлено в 03:56
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Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
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В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

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Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни

Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
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Музыка

Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
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