Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовГазета.Ru 05:20

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира. В интервью газете "Известия" функционер заявил, что плюсы от новой Лиги чемпионов получат лучшие клубы из первенств Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.
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с чего всё началось

«Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов»

ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.
Известиявчера в 17:01

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Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Газета.Ru05:20

Кикнадзе — о возможных изменениях в Лиге чемпионов: это будет турнир для богатых

Чемпионат06:01

Россия останется без Лиги чемпионов. Это серьезно?

Спорт-Экспресс05:00

Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов? Как бы не так!

Советский спорт04:10

Россию не возьмут в новую Лигу чемпионов. Это будет закрытый турнир для грандов

Sport24.ru06:15

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов

Известия00:33

России предрекли исключение из новой Лиги чемпионов

Lenta.ruвчера в 20:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Культура

Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня

Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обновлено в 06:32
Общество

Игорь Бабушкин закупил продукты на Татар-Базаре

Напомним, Игорь Бабушкин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Астраханской области 5 июня указом президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 05:39
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу

Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа

Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Общество

Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году

Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Политика

Партия Смешко обнародовала первую десятку своего избирательного списка

В тройку списка партии Игоря Смешко «Сила и честь» вошли, кроме самого Смешко, депутат от «Самопомощи» Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек

В муниципалитете Ла Ринконада, Севилья, вследствие выхода из строя одного из аттракционов развлекательного парка пострадали 28 человек, состояние здоровья одного из них оценивается как "тяжелое", сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 07:52
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель

Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам

Сегодня телеведущий решил порадовать публику утренним роликом о том, как иногда ему удается развеселить семью по утрам.
Обновлено в 05:30
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Журналисту Голунову вызвали вторую скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Аэропорт на Гоа возобновил работу после инцидента с МиГ-29К

Обновлено в 07:51
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика

ПСРМ и ACUM подписали временное политическое соглашение

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали в субботу политическое соглашение.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини

Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Украинские военные пошли против Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20
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