Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовГазета.Ru 05:20
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира. В интервью газете "Известия" функционер заявил, что плюсы от новой Лиги чемпионов получат лучшие клубы из первенств Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.
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с чего всё началось
ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Культура
Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня
Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обновлено в 06:32
Общество
Игорь Бабушкин закупил продукты на Татар-Базаре
Напомним, Игорь Бабушкин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Астраханской области 5 июня указом президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 05:39
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа
Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Общество
Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году
Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Политика
Партия Смешко обнародовала первую десятку своего избирательного списка
В тройку списка партии Игоря Смешко «Сила и честь» вошли, кроме самого Смешко, депутат от «Самопомощи» Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
В муниципалитете Ла Ринконада, Севилья, вследствие выхода из строя одного из аттракционов развлекательного парка пострадали 28 человек, состояние здоровья одного из них оценивается как "тяжелое", сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 07:52
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель
Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Сегодня телеведущий решил порадовать публику утренним роликом о том, как иногда ему удается развеселить семью по утрам.
Обновлено в 05:30
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали вторую скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика
ПСРМ и ACUM подписали временное политическое соглашение
Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали в субботу политическое соглашение.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини
Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым
Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Спорт
В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске
Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Украинские военные пошли против Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20