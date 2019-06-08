Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовГазета.Ru 05:20

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира. В интервью газете "Известия" функционер заявил, что плюсы от новой Лиги чемпионов получат лучшие клубы из первенств Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов»

В мае в Мадриде собрались противники этой реформы, всего 224 клуба, Россию представляли казанский "Рубин" и "Локомотив". О подробностях закрытой встречи «Известиям» рассказал официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Директор профсоюза футболистов – о новом формате Лиге чемпионов: «Это будет удар по всем, кто окажется за бортом»

Спорт-Экспресс10:28

Андрей Червиченко: Если Лигу чемпионов закроют для России, клубы подадут в суд и выиграют дело!

Советский спорт08:39

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Газета.Ru05:20

Кикнадзе — о возможных изменениях в Лиге чемпионов: это будет турнир для богатых

Чемпионат06:01

Россию не возьмут в новую Лигу чемпионов. Это будет закрытый турнир для грандов

Sport24.ru06:15

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов

Известия00:33

России предрекли исключение из новой Лиги чемпионов

Lenta.ruвчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными

Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.
Обновлено вчера в 17:09
Здоровье

Зеленая аптека: какие аналоги антибиотиков есть у природы

Обновлено в 02:19
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол

В FIFA 20 появится режим уличного футбола Volta

После победы появится возможность забрать игрока из команды соперника. История Volta: Карьерный режим уличного футбола.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге

Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта

Обновлено в 10:13
Политика

Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра

Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель

Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.
Обновлено в 07:54
Футбол

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино

Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса

Как утверждает Тихонов, избежать этого можно в том случае, если руководство клуба сможет вернуть полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова

Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД России.
Обновлено в 09:45
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

Ранее 26 мая сообщалось, что три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния.
Обновлено в 08:24
Футбол

Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030

Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Обновлено в 04:24
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Кино

Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Обновлено в 01:56
Политика

Зеленский назвал правильным решением распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Экономика

Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики

В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Общество

Проректор РАНХиГС назвал российских учителей в школах серой массой неудачников

Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал школьных учителей неудачниками.
Обновлено в 09:02
Теннис

Тим обыграл Джоковича и сыграет с Надалем в финале Roland Garros

Обновлено в 10:04
Футбол

Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»

Обновлено вчера в 18:36
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное