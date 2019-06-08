Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовГазета.Ru 05:20

ECA и УЕФА не вдаются в детали новой схемы. Все, что удалось узнать СМИ, — с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.

с чего всё началось

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира. В интервью газете "Известия" функционер заявил, что плюсы от новой Лиги чемпионов получат лучшие клубы из первенств Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ» Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.

Происшествия Журналиста Голунова доставили в суд Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Футбол Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0.

Технологии Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись Ксения Собчак впервые официально подтвердила, что развелась с Максимом Виторганом.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.

Спорт Российские волейболисты обыграли американцев в Лиге наций Матч между сборными России и США в "Уфа - Арене", который называли топовым на российском этапе волейбольной Лиги наций, завершился победой россиян со счетом 3:0.

Шоу-бизнес Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой» «Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.

Шоу-бизнес Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.

Автоспорт Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1» Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.

Общество Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Футбол В FIFA 20 появится режим уличного футбола Volta После победы появится возможность забрать игрока из команды соперника. История Volta: Карьерный режим уличного футбола.

Общество Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.

Политика Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Политика Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Политика Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб "Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", - сообщает газета.

Музыка Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.

Происшествия Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.