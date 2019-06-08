Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионовГазета.Ru 05:20

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира. В интервью газете "Известия" функционер заявил, что плюсы от новой Лиги чемпионов получат лучшие клубы из первенств Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.
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с чего всё началось

«Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов»

В мае в Мадриде собрались противники этой реформы, всего 224 клуба, Россию представляли казанский "Рубин" и "Локомотив". О подробностях закрытой встречи «Известиям» рассказал официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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Американский B-2 оснастят ядерным оружием и защитой от ПВО

Главным новшеством на борту стелс-бомбардировщика станет улучшенная ядерная бомба B-16 mod 12. Ее еще называют «проникающая в землю».
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Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL

Новый фирменный стиль «X-стиль» впервые дебютировал на концепт-каре Lada XRay в 2012 году.
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Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

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Обновлено в 10:36
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Обновлено в 11:03
Экономика

Акимов заявил, что конкурс на создание системы контроля большегрузов может пройти осенью

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Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

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Игры

Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина

Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
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Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
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Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

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В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

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Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Футбол

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Даже самые дешёвые системные платы с чипсетом AMD X570 будут весьма дорогими

Генеральный директор MSI заявил, что системные платы с чипсетом X570 будут дороже моделей с набором логики X470.
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Ученые: Космическая погода плохо «реагирует» на новые технологии

Ученые давно заметили, что чем сильнее растёт прогресс в области технологий, тем больше нарастает опасность из космоса, ведь именно новые технологии приводят к ухудшению космической погоды.
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Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

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Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
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Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
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В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
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Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса

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Глава Росстата рассказал о переходе на big data

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Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»

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