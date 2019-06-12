Футбол

Российские клубы интересуются защитником «Гента» БронномЧемпионат 12:12

Центральный защитник «Гента» Дилан Бронн может продолжить карьеру в России, сообщает MadeinFoot. По информации источника, 23-летний футболист находится в поле интересов сразу нескольких отечественных клубов.
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Защитник «Генка» нужен клубам РПЛ

Нева Спорт13:20

Защитником сборной Туниса Бронном интересуются российские клубы

Sport24.ru12:45

Российские клубы интересуются защитником «Гента» Бронном

Чемпионат12:12

Защитник «Гента» может продолжить карьеру в России

Sportbox.RU12:39

Клубы из России интересуются защитником сборной Туниса

Спорт-Экспресс12:21

Защитник «Гента» может продолжить карьеру в России

Матч ТВ12:39
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

«Зенит» назвал причину скандала с участием Лунева во Внуково

Обновлено в 13:10
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

День России отметили на авиабазе Хмеймим

Ряд военнослужащих был отмечен ведомственными наградами. Российские военнослужащие отметили День России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Политика

МИД Молдавии отзывает посла в США

Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Обновлено в 13:50
Общество

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции

Обновлено в 13:02
Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова

Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Здоровье

Названы самые редкие и странные заболевания человека

Эксперты в области медицины и здоровья составили список, в который вошли самые редкие и странные заболевания, диагностированные медиками у пациентов.
Обновлено в 14:00
Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Транспорт

Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией

Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Бари Алибасову не сообщили о пропаже кота

Обновлено в 12:07
Кино

Люди и леди в черном

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша

Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Космос

Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р»

Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".
Обновлено в 03:10
Происшествия

Во Владикавказе во дворе многоэтажки произошла перестрелка

Полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома.
Обновлено в 12:29
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без света

Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Стало известно, что Россия потребовала за задержанное эстонское судно

Задержанное пограничниками России эстонское рыболовное судно Roxen останется под арестом в морском рыбном порту Калининграда, если эстонская сторона не внесет необходимую сумму залога.
Обновлено в 09:32
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

Обновлено в 10:00
Игры

NVIDIA показала преимущества рейтрейсинга в ролике Control

Сюжетно ролик не добавляет ничего нового, потому смотреть его стоит лишь затем, чтобы понять, как улучшится игра при использовании карт NVIDIA.
Обновлено в 07:35
Политика

Источник назвал цель визита Абэ в Иран

Настоящая цель первого за 41 год визита японского премьера в Иран заключается в том, чтобы привезти на саммит "двадцатки", который в июне пройдет в Осаке, духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и организовать его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:41
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Тунисский футболист
Тунисский футболист, защитник клуба «Гент» и сборной Туниса. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
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