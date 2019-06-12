Футбол
Российские клубы интересуются защитником «Гента» БронномЧемпионат 12:12
Центральный защитник «Гента» Дилан Бронн может продолжить карьеру в России, сообщает MadeinFoot. По информации источника, 23-летний футболист находится в поле интересов сразу нескольких отечественных клубов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
День России отметили на авиабазе Хмеймим
Ряд военнослужащих был отмечен ведомственными наградами. Российские военнослужащие отметили День России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Политика
МИД Молдавии отзывает посла в США
Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции
Обновлено в 13:02
Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД
Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова
Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Названы самые редкие и странные заболевания человека
Эксперты в области медицины и здоровья составили список, в который вошли самые редкие и странные заболевания, диагностированные медиками у пациентов.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Транспорт
Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией
Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Бари Алибасову не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 12:07
Кино
Люди и леди в черном
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Космос
Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р»
Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".
Обновлено в 03:10
Происшествия
Во Владикавказе во дворе многоэтажки произошла перестрелка
Полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома.
Обновлено в 12:29
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без света
Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Стало известно, что Россия потребовала за задержанное эстонское судно
Задержанное пограничниками России эстонское рыболовное судно Roxen останется под арестом в морском рыбном порту Калининграда, если эстонская сторона не внесет необходимую сумму залога.
Обновлено в 09:32
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Игры
NVIDIA показала преимущества рейтрейсинга в ролике Control
Сюжетно ролик не добавляет ничего нового, потому смотреть его стоит лишь затем, чтобы понять, как улучшится игра при использовании карт NVIDIA.
Обновлено в 07:35
Политика
Источник назвал цель визита Абэ в Иран
Настоящая цель первого за 41 год визита японского премьера в Иран заключается в том, чтобы привезти на саммит "двадцатки", который в июне пройдет в Осаке, духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и организовать его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:41