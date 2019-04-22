Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»iReactor 04:41

В российское ведомство обратились кинотеатры «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Представители кинотеатров предложили перенести премьеру фильма в премиальных форматах фильма на 25 апреля — в этот день картина выходит в прокат во всем мире.
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Российские кинотеатры попросили перенести премьеру фильма «Мстители» на более ранний срок

Эхо Москвы11:26

В Минкультуры прокомментировали просьбу перенести премьеру «Мстителей» в России

ТАСС04:27

Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру «Мстителей»

Интерфакс04:13

Кинотеатры обратились в Минкульт с просьбой перенести премьеру финала «Мстителей»

Коммерсантъ02:42

Минкульт перенес премьеру финала «Мстителей» ради российского фильма «Миллиард»

Snob.ruвчера в 21:03

Кинотеатры просят перенести премьеру финала «Мстителей» на 25 апреля

REGNUMвчера в 22:27

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Ведомостивчера в 17:49
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Культура

Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский

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В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
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Кино

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В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
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Футбол

Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio.
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ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

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Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
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Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
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Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

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Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
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Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.
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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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В Чувашии 78-летнюю активистку Тамару Манаеву вызвали в прокуратуру из-за ее видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила сама пенсионерка «МБХ медиа».
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Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

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