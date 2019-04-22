Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»iReactor 04:41
В российское ведомство обратились кинотеатры «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Представители кинотеатров предложили перенести премьеру фильма в премиальных форматах фильма на 25 апреля — в этот день картина выходит в прокат во всем мире.
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Авто
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Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Экономика
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Футбол
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Политика
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В Чувашии 78-летнюю активистку Тамару Манаеву вызвали в прокуратуру из-за ее видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила сама пенсионерка «МБХ медиа».
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Армия и оружие
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В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон».
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