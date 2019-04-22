Кино

Российские кинотеатры просят Минкульт сдвинуть премьеру «Мстителей»RuNews24.ru 02:15

Три российских сети кинотеатров – «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» – направили в Минкульт письмо с просьбой перенести премьеру «Мстителей: Финал» в стране с 29 апреля, как указано в прокатном удостоверении, на 25 апреля – день мировой премьеры фильма.
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Кинотеатры просят перенести премьеру финала «Мстителей» на 25 апреля

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