Российские кинотеатры просят Минкульт сдвинуть премьеру «Мстителей»RuNews24.ru 02:15

Три российских сети кинотеатров – «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» – направили в Минкульт письмо с просьбой перенести премьеру «Мстителей: Финал» в стране с 29 апреля, как указано в прокатном удостоверении, на 25 апреля – день мировой премьеры фильма.

Происшествия Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за нападение в Новой Зеландии Несколько взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке совершили экстремисты в ответ на нападение в Новой Зеландии.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Энергетика Белоруссия откажется от российской нефти До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России.

Недвижимость Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Происшествия Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.

Происшествия В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.

Политика В России хотят обязать аспирантов защищать кандидатские диссертации В России аспирантов вузов могут обязать защищать кандидатские диссертации.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Технологии В России запустили в производство устройство для общения силой мысли Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.

Общество В России добыли гигантский алмаз В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменила внешность Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.

Армия и оружие Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

Происшествия Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Происшествия По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.

Происшествия Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.

Политика Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

Политика В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования.

Общество Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Авто Hyundai назвала российские цены на хот-хэтч i30 N Hyundai i30 N входит в число самых ожидаемых в России моделей.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Гаджеты Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.