Кино
Российские кинотеатры попросили перенести премьеру «Мстителей»ParkSeason.ru 04:15
Сети российских кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», «Синема парк» и «Формула кино» обратились в Министерство культуры с просьбой перенести премьеру последней части «Мстителей» на 25 апреля.
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