ЧМ по хоккею
Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мираРИА Новости 12:26
Россия—
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, сегодня
Михаил Григоренко
|13'
|14'
Михал Ржепик
|19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
|1'
Никита Гусев
|65'
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Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьева обыграли по буллитам команду Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:2. В основное время у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов.
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