Хоккей

Российские хоккеисты выиграли бронзу МЧМ
Коммерсантъ
18:31

Россия
Швейцария
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Матч за третье место, сегодня
Кирилл Слепец
5'
Никита Шашков
14'
25'
Валентин Нюссбаумер
Клим Костин
33'
36'
Янник Брюшвайле
Кирилл Слепец
47'
Кирилл Слепец
58'
Информация о матче: Чемпионат, Интерфакс
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Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче за бронзу чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (МЧМ).
Коммерсантъ18:31

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