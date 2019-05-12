Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мираТелеканал 360° 08:22

Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 5:0. В составе сборной России шайбы забросили Евгений Дадонов (13-я и 41-я минуты), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35) и Илья Ковальчук (45).

Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

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