ЧМ по хоккею

Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мираТелеканал 360° 08:22

Россия
Австрия
5 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
13'
Никита Кучеров
35'
Иван Телегин
35'
Евгений Дадонов
41'
Илья Ковальчук
45'
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Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 5:0. В составе сборной России шайбы забросили Евгений Дадонов (13-я и 41-я минуты), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35) и Илья Ковальчук (45).
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