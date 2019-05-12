Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мираLenta.ru 08:23

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии. Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.

Футбол Умяров надеется, что в ближайших матчах «Спартака» солнце взойдет Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что в весенней части побед у команды было мало, но сейчас ситуация выправляется.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.

Космос Служит для передачи сигналов между базами: на Луне уфологи выявили антенну – кадры Сам Уоринг уверяет, что это рукотворное изделие внеземных существ для осуществления передачи сведений от одной футуристической базы к другой.

Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

Общество Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.

Футбол «Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.

Армия и оружие Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

Футбол Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.

Шоу-бизнес Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.

Общество В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.

Происшествия Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.

Здоровье Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.

Общество В России упростили правила получения детских пособий В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.

Шоу-бизнес Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов В беседе с подписчиками Кейт призналась, что похудела на 15 килограммов после рождения третьего ребенка.

Футбол «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Общество В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Происшествия Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Общество Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Политика Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.