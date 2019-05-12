ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мираLenta.ru 08:23

Россия
Австрия
5 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
13'
Никита Кучеров
35'
Иван Телегин
35'
Евгений Дадонов
41'
Илья Ковальчук
45'
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В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии. Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
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