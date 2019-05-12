Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мираLenta.ru 08:23

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии. Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.

Происшествия Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия получила документ о том, что следственные действия, из-за которых отменили прощание с журналистом, проводятся по заявлению, поданному в полицию его дочерьми.

Баскетбол ЦСКА интересуется баскетболистом «Олимпиакоса» Милутиновым, пишут СМИ Московский баскетбольный клуб ЦСКА интересуется сербским центровым греческого "Олимпиакоса" Николой Милутиновым, сообщает basketballsphere.com.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500 Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.

Транспорт Между Петербургом и Кировском запустят новые экологичные автобусы На маршруте между Петербургом и Кировском будут ходить новые автобусы на природном газе, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти в воскресенье, 12 мая.

Происшествия Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Общество Большинство россиян, готовых переехать в поисках работы, выбирают Петербург Как выяснили аналитики компании Hays, треть жителей России готовы на переезд в другой город ради хорошей работы.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон скончалась в США в возрасте 72 лет.

Экономика Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.

Происшествия В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.

Футбол Футбол как желание жить: на матче «Спартака» побывал специальный гость Матч чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Уфой" посетил 13-летний иракский мальчик Касим Алькадим, прославившийся благодаря снимку, получившему приз фотоконкурса имени Андрея Стенина.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Армия и оружие ВСУ показали видео отработки захвата судов в открытом море Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море.

Политика Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.

Религия Далай-лама подарил статуи Будды главным буддийским монастырям России Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия) и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).

Армия и оружие В ДНР сбили два украинских беспилотника Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.

Шоу-бизнес Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Армия и оружие Иран серьезно ответит на любые силовые действия США "Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".

Происшествия В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.