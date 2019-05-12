Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мираLenta.ru 08:23

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии. Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

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