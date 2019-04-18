Экономика
Российские карты «Мир» начали принимать в ТурцииRambler News Service вчера в 05:58
Турецкий Ишбанк начал осуществлять платежи по картам российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах на территории страны, пишет News.ru со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК).
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Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Экономика
Губернатор Чукотки в 2018 году заработал 5,5 миллиона рублей
Доходы губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина в 2018 году возросли на 1,4 миллиона рублей - до 5,5 миллиона, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства региона.
Обновлено в 02:40
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Peugeot сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Хоккей
Овечкину не дали отомстить за травму форварда «Вашингтона» Оши
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после 4-го матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (1:2) прокомментировал силовой приём Уоррена Фогеле, после которого травму получил один из лидеров «Кэпиталз» Ти-Джей Оши.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Дебаты между Зеленским и Порошенко пройдут сегодня
Сегодня, 19 апреля состоятся дебаты между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке
Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
По факту ДТП с тремя погибшими под Томском возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения под Томском автомобиля и грузовика, при котором погибли трое и четверо пострадали, сообщил в пятницу журналистам начальник регионального УГИБДД Вячеслав Трещев.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Главу управления Росавиации арестовали за хищение 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко, сообщили в управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено 16 апреля в 07:52
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Близкая к Ротенбергам компания купит поставщика металлолома у Пумпянского
Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского в 2016 году продала ломозаготовительную сеть "ТМК Чермет" его же группе "Синара" за 5 млрд руб. Тогда ТМК объяснила эту сделку необходимостью снизить долговую нагрузку.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика
Власти Китая требуют от банков качественного обслуживания россиян
Сегодня, 19 апреля 2019 года, стало известно, что правительство и Народный банк Китая (Центробанк) требуют от банков качественного обслуживания российских компаний, банков и лиц, соблюдающих китайские законы.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Лучшие и худшие наряды церемонии открытия ММКФ
"Газета.Ru" рассказывает о лучших и худших модных решениях гостей ММКФ.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Путешествия
Определены российские города с самыми дешевыми отелями
Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада
Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Российские разработчики приложений обвинили Apple в задержке выплат
Российские разработчики мобильных приложений обвинили компанию Apple в задержке выплат.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Депутаты парламента Челябинской области оказались мультимиллионерами
Годовой доход самого богатого народного избранника составил 4,4 миллиарда рублей Депутаты Законодательного собрания Челябинской области опубликовали сведения о доходах за 2018 год.
Обновлено в 02:31