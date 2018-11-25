Армия и оружие
Пробка из кораблей образовалась в Чёрном море
Пробка из кораблей образовалась в Чёрном мореNews.ru10:00
Движение через Керченский пролив заблокировано российским сухогрузом. Под мостом образовалась пробка из кораблей. Возле Керчи скопилось огромное количество судов, которые не могут пересечь пролив.
News.ru10:00
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Армия и оружие
Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо боевикам
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины
Российские штурмовики Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации ВМС Украины.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Генерал-десантник Авив Кохави возглавит Генштаб Израиля
Начальником Генштаба Израиля назначили генерала-десантника Авива Кохави. До этого 4 года Генштабом руководил Гади Айзенкота.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери
Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку
Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России
Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
США снабжали террористов на плато Аль-Сафа своим оружием
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание
Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
История повторяется: Киев готовит концлагеря для жителей Донбасса
Представители спецслужб и правоохранительной системы Украины получили закрытый приказ о подготовке площадей и мест для организации фильтрационных лагерей на контролируемой Киевом территории Донбасса.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо»
Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН
Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 02:29