Армия и оружие

Российские истребители могут заменить американские в ВВС ТурцииВести.Ru 09:02

Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара захочет их приобрести. Об этом агентству ТАСС заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Напомним, США сообщили, что приостановили участие Турции в программе боевого самолета пятого поколения F-35.
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Россия готова поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35, если Анкара выразит такое желание

Эхо Москвы11:20

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

RT на русском06:48

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

РИА Новости08:54

Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

РБК06:50

В России готовы поставить Турции Су-35

Газета.Ru07:09

Россия готова поставить Турции истребители Су-35

ТАСС06:21

РФ готова поставить Турции истребители Су-35 вместо американских F-35

Коммерсантъ06:17
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

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Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после четырех лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.
Обновлено в 10:25
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:27
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика

Жителям Украины стало проще получить российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В Ливии нашли боевых магов из Нигера

Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей.
Обновлено в 06:45
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Технологии

Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

В Интернете появилось зрелищное видео тестирования беспилотника-огнемета TF-19 Wasp.
Обновлено в 04:42
Политика

Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева

Освобождение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 07:38
Общество

Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж

Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж Студентка, переполошившая активистов, "сменила пластинку".
Обновлено в 09:21
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером

Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Общество

Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома

Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Экономика

X5 Retail Group: выручка растет двузначными темпами

Темпы роста выручки компании после ускорения в 1 квартале замедлились до 14,4% г / г. Сокращение показателя продолжает наблюдаться в гипермаркетах "Карусель", тогда как "Пятерочка" и "Перекресток" растут двузначными темпами роста.
Обновлено в 05:09
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищение бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом.
Обновлено в 11:41
Происшествия

BlaBlaCar проверит информацию о поездке в кабине машиниста поезда

Обновлено в 10:33
Политика

Опрос показал, сколько партий могут пройти в Раду

Четыре партии могут пройти в Верховную раду на досрочных выборах на Украине, лидирует политсила президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области

Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 08:12
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