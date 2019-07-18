Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара захочет их приобрести. Об этом агентству ТАСС заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Напомним, США сообщили, что приостановили участие Турции в программе боевого самолета пятого поколения F-35.

Российские истребители могут заменить американские в ВВС Турции

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