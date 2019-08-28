Технологии

ИзвестияИзвестияРоссийские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
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с чего всё началось

В России создадут «принципиально новый» вертолет

В России разрабатывают принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.
РИА Новостивчера в 21:02

Подробнее о событии

Принципиально новый вертолет появится в России

URA.Ruвчера в 22:15

В России создадут «принципиально новый» вертолет

РИА Новостивчера в 21:02

В России разрабатывают «принципиально новый вертолет»

РЕН ТВвчера в 21:39

Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России

News.ruвчера в 21:34

В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля

RT на русскомвчера в 21:23

В России создадут вертолёт из лучших разработок российских инженеров

Life.ruвчера в 22:07

Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Известия00:52
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Кино

ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян

Вечерняя Москва вчера в 14:52
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика

Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Интерфакс - Россия 01:29
Происшествия

В Саратове в ДТП погибли три человека

Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика

Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Волкер поставил условие России для возвращения в G7

Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Общество

Количество браков и разводов в России достигло минимума

Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Общество

Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления

Говорит Москва 01:27
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Армия и оружие

Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии

Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика

WSA: мировое производство стали в июле выросло на 1,7% к прошлому году

Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в 64 тсранах-производителях стали составило в июле 2019 г. 156.7 млн. тонн, что на 1.7% выше уровня июня 2018 г. Производство стали в Китае в июле составило 85.2 млн. тонн, что выше на 5.0% к уровню прошлого года.
MetalTorg.ru вчера в 17:20
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие

«Русский Иван, сдавайся» - на Украине показали ролик из окопа нацбата

«Веселью не было предела», когда один из так называемых «добробатовцев», прячась за мешками с песком, включил через аудиозапись со словами: «Русский Иван, сдавайся».
Военное обозрение 01:22
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Общество

В Арктике открыто пять новых российских островов

Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет

Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Здоровье

В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Космос

SpaceX успешно протестировала Starhopper

Фото: Twitter / @ elonmusk SpaceX Илона Маска успешно провела испытания прототипа космического корабля, на который компания делает ставку в потенциальных экспедициях на Марс.
Вести.Финанс 00:56
Политика

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Политика

Вертолёты «Ми» будут собирать в Алма-Ате

Крупноузловая сборка вертолётов гражданского назначения семейства «Ми» на базе Алма-Атинского авиаремонтного завода № 405 начнётся в 2020 году.
News.ru 00:31
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Теннис

Калинская обыграла Стивенс в первом круге US Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 01:43
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 25 августа в 14:02
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