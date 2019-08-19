Финансы
Российские индексы растут в начале торговБанки.ру 03:27
Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Обновлено вчера в 00:11
Общество
Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.
Обновлено в 20:59
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено в 21:10
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Культура
Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 07:16
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Экономика
Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения
В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Режиссера и худрука театра "Ленком" Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы.
Обновлено в 20:35
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 13:00
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Шотландец упал с лестницы на свадьбе и забыл свою жену
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме, а когда пришёл в себя, то не узнал благоверную, сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 16:40
Политика
Эксперт заявил, что Украину готовят к размену
Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Обновлено в 16:36
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Гудзева записала Шаляпина в свидетельство о рождении своего ребенка
Татьяна все равно указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным.
Обновлено в 14:39
Авто
McLaren 600LT оказался таким же быстрым, как более мощный 720S
Нюанс заключается в том, что McLaren 600LT в значительной степени уступает по мощности 720S.
Обновлено в 11:03