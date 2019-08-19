Финансы

Российские индексы растут в начале торговБанки.ру 03:27

Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%

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Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы

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Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

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Обновлено в 22:54
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Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

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Армия и оружие

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Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
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