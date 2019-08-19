Финансы
Российские индексы растут в начале торговБанки.ру 03:27
Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.
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Обновлено в 20:00
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Обновлено в 09:30
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Происшествия
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Обновлено в 15:40
Армия и оружие
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Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Наука
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По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Происшествия
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Обновлено в 08:11
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Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Появилось видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехвaтчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:25
Экономика
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Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Ткачук перешел в «Ротор»
Обновлено в 08:25
Финансы
В Госдуме предложили сразу тратить сверхдоходы от продажи нефти
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Обновлено в 22:54
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В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Футбол
Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»
Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
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