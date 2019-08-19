Финансы

Российские индексы растут в начале торговБанки.ру 03:27

Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%

ТАСС12:03

Взлетевшая нефть открыла российскому рынку дорогу к росту

Finam.Ru13:02

Фондовые торги в РФ завершились ростом

Банки.ру11:57

Рынок акций РФ вырос вместе с зарубежными площадками и нефтяными ценами

ПРАЙМ12:41

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:17

Российский рынок акций начал неделю на подъеме

Росбалт03:56

Подъем рынка акций на открытии в понедельник составит 0,5% - ИК «Атон»

Финмаркет03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Обновлено в 11:26
Общество

Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом

Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено в 21:26
Общество

Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров

Уровень Амура у Хабаровска во вторник утром достиг отметки "опасное явление" в шесть метров, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 21:23
Политика

WSJ: прокуроры США готовят расследование против крупных технологических компаний

В прошлом месяце стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 18:09
Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Экономика

Счетная палата: бюджет не выполняется, нацпроекты под угрозой срыва

Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что неспешность работы министерств и ведомств, которые ответственны за исполнение федерального бюджета и национальных проектов, вообще ставит эти проекты под угрозу срыва.
Обновлено в 05:47
Здоровье

Генпрокуратура рассказала о гибели заключенных из-за отказа в медпомощи и неправильного лечения

Осужденные погибли из-за неправильного лечения и отсутствия медицинской помощи, говорится в документе, которое опубликовало издание «Радио Свобода».
Обновлено в 06:31
Политика

Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.
Обновлено в 20:00
Политика

Пригожин заступился за жену Нетаньяху

Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.
Обновлено в 09:30
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Футбол

«Вулверхэмптон» отнял очки у «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 16:51
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты

Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Единоборства

Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Обновлено в 08:11
Политика

Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера

Обновлено в 21:59
Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Наука

Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни

Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Появилось видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Телеканал "Звезда" опубликовал видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехвaтчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:25
Политика

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено в 18:39
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено в 13:18
Экономика

QIWI допустил продажу «Рокетбанка»

Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Футбол

Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Ткачук перешел в «Ротор»

Обновлено в 08:25
Финансы

В Госдуме предложили сразу тратить сверхдоходы от продажи нефти

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил не копить сверхдоходы от продажи нефти, поступающие в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а направлять их на развитие инфраструктуры, реального сектора экономики, образования и здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 22:54
Общество

В Японии за неделю от жары умерли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Футбол

Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»

Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

Обновлено в 20:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное