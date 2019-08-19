Финансы

Российские индексы растут в начале торговБанки.ру вчера в 03:27

2 фото
Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%

ТАССвчера в 12:03

Взлетевшая нефть открыла российскому рынку дорогу к росту

Finam.Ruвчера в 13:02

Подъем рынка акций на открытии в понедельник составит 0,5% - ИК «Атон»

Финмаркетвчера в 03:05

Альфа-Банк: Новая торговая неделя началась с роста на фоне заявлений Трампа о проведении переговоров с китайскими властями

SIA.ruвчера в 09:52

Рынок акций РФ вырос вместе с зарубежными площадками и нефтяными ценами

ПРАЙМвчера в 12:41

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:17

Фондовые торги в РФ завершились ростом

Банки.рувчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Недвижимость

Покупатели жилья в новостройках стали реже привлекать ипотеку

В январе-июне 2019 года в России банки выдали 146,1 тыс. ипотечных кредитов на сделки с новостройками на 371,7 млрд рублей, как подсчитали в ЦИАН по данным ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 06:17
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Космос

Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии

Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Кино

Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт

В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу

В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Теннис

Маррей проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Салеме

Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries

ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД

Обновлено в 01:32
Происшествия

Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области

Обновлено в 02:00
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт

Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено вчера в 03:41
Транспорт

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

Обновлено вчера в 16:07
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Названы лучшие в мире города для вечеринок

Обновлено в 00:21
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Суд продлил срок ареста Атамбаева

Обновлено в 01:32
Здоровье

Названа опасная для здоровья окружность талии

Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено вчера в 13:18
Наука

Тающая Арктика: инженеры придумали способ снова ее заморозить

Инженеры придумали, как может спастись тающая Арктика.
Обновлено 17 августа в 17:29
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

Обновлено вчера в 19:05
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Помпео прокомментировал освобождение иранского танкера в Гибралтаре

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Экономика

В России резко возросло количество преступлений с банковскими картами

За первые шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 6613 дел о мошенничестве с использованием банковских карт — это почти в восемь раз больше, чем за такой же период 2018 года.
Обновлено в 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное