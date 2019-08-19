Финансы
Российские индексы растут в начале торговБанки.ру 03:27
Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено в 15:03
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено в 14:19
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Обновлено в 15:16
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создают стандарт беспроводного обмена файлами
Три крупнейших в Китае производителя смартфонов — Xiaomi, Vivo и Oppo — договорились о совместной разработке нового протокола для беспроводного обмена файлами между их устройствами.
Обновлено в 10:42
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус
В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.
Обновлено в 13:44
Игры
Need For Speed Heat выйдет в ноябре
Следовало ожидать, Need for Speed Heat снова фокусируется на уличных гонщиках и полицейских фантазиях, и эта тема часто встречается во многих играх NFS.
Обновлено 17 августа в 18:44
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Экономика
ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы.
Обновлено в 09:09
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Игры
Украинская компания показала трейлер видеоигры, где действия разворачиваются в новосибирском метро
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Испании погиб турист с ребенком
Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.
Обновлено в 15:12
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Общество
Директора школ захотели сами решать вопрос с сотовыми у учащихся
Опрошенные РБК директора столичных школ прокомментировали предложение профильного министерства о том, чтобы ограничить использование в учебных заведениях мобильных телефонов.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.
Обновлено в 15:20
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
Счетная палата: доходы россиян продолжают падать
Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33