Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.

Наука Грибной сезон Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.

Политика Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

Гаджеты Xiaomi, Vivo и Oppo создают стандарт беспроводного обмена файлами Три крупнейших в Китае производителя смартфонов — Xiaomi, Vivo и Oppo — договорились о совместной разработке нового протокола для беспроводного обмена файлами между их устройствами.

Политика Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Происшествия В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.

Игры Need For Speed Heat выйдет в ноябре Следовало ожидать, Need for Speed Heat снова фокусируется на уличных гонщиках и полицейских фантазиях, и эта тема часто встречается во многих играх NFS.

Здоровье Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Экономика ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Происшествия В Испании погиб турист с ребенком Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Общество Директора школ захотели сами решать вопрос с сотовыми у учащихся Опрошенные РБК директора столичных школ прокомментировали предложение профильного министерства о том, чтобы ограничить использование в учебных заведениях мобильных телефонов.

Происшествия В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.

Футбол Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.

Наука Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.

Футбол Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».

Экономика Счетная палата: доходы россиян продолжают падать Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.