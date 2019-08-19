Финансы
Российские индексы растут в начале торговБанки.ру 03:27
Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.
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