Финансы

Что скажет Федрезерв: биржи США замерли в ожидании решения по ставкеРБК 02:09

Технологический Nasdaq Composite отступил значительнее — на 0,4%, что было связано со снижением котировок Amazon, Facebook, Micron, AMD и Microsoft. Почти нейтральная динамика объясняется тем, что трейдеры выжидают решения Федеральной резервной системы США об уровне базовой процентной ставки.
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