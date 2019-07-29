Экономика
Российские индексы осторожно подрастают в отсутствии значимых новостейFinam.Ru вчера в 13:06
Российский рынок закрылся в плюсе: индекс МосБиржи подрос на 0,46% - до 2728,27 пункта, РТС вырос на 0,39% закрывшись на отметке 1353,61 пункта.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Игровой компьютер Lenovo в России оценен от 50 000 рублей
Обновлено в 11:08
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Наука
Российские ученые создали ультразвуковой томограф для диагностики рака
Аппарат создали в лаборатории лазерных ультразвуковых методов интроскопических исследований Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Обновлено в 07:22
Музыка
Липчанин побывал на концерте Rammstein и сделал прямой эфир
Обновлено в 04:09
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Футбол
Луис Адриано может покинуть «Спартак»
Обновлено в 12:22
Футбол
Юлиан Нагельсманн: «„Лейпциг“ поспорит с „Баварией“ за лидерство в бундеслиге»
Новый главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от сезона-2019/20 в чемпионате Германии.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Житель Югры добился права служить в армии через суд
Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup
В Мюнхене стартует флэш-турнир под названием Audi Cup, а наши эксперты подготовили прогноз на первый матч, в котором 30 июля «Реал» сыграет против «Тоттенхэма».
Обновлено вчера в 05:12
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью может возглавить "Валенсию", утверждает El Confidencial.
Обновлено в 10:58
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки
Обновлено в 08:19
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34