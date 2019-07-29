Экономика

Российские индексы осторожно подрастают в отсутствии значимых новостейFinam.Ru вчера в 13:06

Российский рынок закрылся в плюсе: индекс МосБиржи подрос на 0,46% - до 2728,27 пункта, РТС вырос на 0,39% закрывшись на отметке 1353,61 пункта.
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ФРС США в данных условиях не должна снижать ставку рефинансирования - ИК QBF

Финмаркет11:38

У ФРС почти нет выбора, чтобы не разочаровать рынки

ПРАЙМ06:28

Российские индексы осторожно подрастают в отсутствии значимых новостей

Finam.Ruвчера в 13:06
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Экономика

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Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.
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Обновлено в 00:51
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Российские ученые создали ультразвуковой томограф для диагностики рака

Аппарат создали в лаборатории лазерных ультразвуковых методов интроскопических исследований Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
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Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
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Полиция установила личность стрелка на фестивале в Калифорнии

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Житель Югры добился права служить в армии через суд

Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд.
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Обновлено вчера в 05:12
Экономика

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Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью может возглавить "Валенсию", утверждает El Confidencial.
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Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
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Украина отметит День независимости в новом формате

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С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

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Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки

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Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»

Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
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Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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