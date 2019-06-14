Финансы
Российские индексы не смогли сопротивляться внешнему негативуFinam.Ru вчера в 03:10
Главным же минусом для российских игроков стали заявления американского президента о возможном введении санкций против проекта "Северный поток-2". В первые минуты торгов индекс МосБиржи потерял 0,5%, его значение составило 2738,36 пункта. Индекс РТС просел на 0,5% - до 1336,23 пункта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:24, Вашингтон
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Бригады МТО армии РФ вышли на обеспечение батальона боеприпасами за полтора часа
Практически все подразделения материально-технического обеспечения российской армии вышли на норматив по снабжению батальона боеприпасами в полевых условиях за полтора часа.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
AMD разрабатывает 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper
Снабдив заголовок припиской «эксклюзив», источник опубликовал новость, в которой он утверждает, что AMD разрабатывает 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper.
Обновлено вчера в 12:22
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Здоровье
Премию «Призвание» вручили выдающемуся хирургу из Челябинска
Обновлено в 09:31
Кино
Гендиректор «СТС Медиа» Муругов назначен президентом «НМГ Студии»
"Национальная медиа группа" объявляет о назначении Вячеслава Муругова президентом "НМГ Студии".
Обновлено в 08:28
Здоровье
В ОЭЗ «Дубна» сдали кровь для детских медучреждений Подмосковья
60 человек сдали свою кровь в День донора, который впервые был организован на территории ОЭЗ «Дубна».
Обновлено в 20:50
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Вчера министр внутренних дел России Владимир Колокольцев издал распоряжение № 943-дсп, согласно которому теперь российские полицейские могут въезжать в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Автомобиль упал в реку с Новодевичьей набережной в Москве
В Москве с Новодевичьей набережной автомобиль упал в реку, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении МЧС.
Обновлено в 18:52
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено в 15:44
Общество
Кто в доме хозяин: пассивные омичи теряют сотни тысяч на капремонте своих домов
В Фонде капремонта возражают: полипропиленовые стояки на отопление сейчас не ставят.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09