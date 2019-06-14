Финансы

Российские индексы не смогли сопротивляться внешнему негативуFinam.Ru вчера в 03:10

После выходного российский рынок возвращается к торгам с негативными настроениями. Поводов для ослаблений хватает, против "быков" играет и негативный внешний фон, и сезон дивидендных отсечек, и приближающиеся выходные.
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Утренний обзор рынка акций 14.06.2019. Над рынками будет довлеть неопределённость

Глас Народа02:27

Российские индексы не смогли сопротивляться внешнему негативу

Finam.Ruвчера в 03:10
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Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области

Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Интернет

В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации

В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика

Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп уверен, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Обновлено в 08:38
Авто

СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
Здоровье

Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше

Обновлено в 06:11
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Политика

Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Транспорт

В России скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 02:36
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Авто

Опубликованы рендеры универсала Bentley Flying Spur

В Сети появилось рендерное изображение премиального Bentley Flying Spur в кузове «универсал».
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:35
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Футбол

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку

Обновлено в 10:48
Финансы

Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ

Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
Обновлено в 13:52
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Транспорт

Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
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