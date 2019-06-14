Финансы
Российские индексы не смогли сопротивляться внешнему негативуFinam.Ru вчера в 03:10
После выходного российский рынок возвращается к торгам с негативными настроениями. Поводов для ослаблений хватает, против "быков" играет и негативный внешний фон, и сезон дивидендных отсечек, и приближающиеся выходные.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:08, Вашингтон
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области
Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия
На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Интернет
В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации
В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Авто
Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки
Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп уверен, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Обновлено в 08:38
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Здоровье
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше
Обновлено в 06:11
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Авто
Опубликованы рендеры универсала Bentley Flying Spur
В Сети появилось рендерное изображение премиального Bentley Flying Spur в кузове «универсал».
Обновлено в 13:16
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ
Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
Обновлено в 13:52
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Транспорт
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту
На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10