Российские индексы имеют все шансы на продолжение ростаFinam.Ru вчера в 01:30

На рынке криптовалют в ходе торгов понедельника зафиксирована очередная волна снижения цен основных токкенов. Торги понедельника на отечественном фондовом рынке, на наш взгляд, имеют все шансы на продолжение роста.

Российские индексы имеют все шансы на продолжение роста

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