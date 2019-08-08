Футбол
Российские игроки поддерживают «Спартак» в матче с «Туном»Bookmaker-ratings.ru 09:20
Базиль Штилльхарт
|8′
|22′
Эсекиэль Понсе
|29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
|46′
Никки Хавенар
|50′
Ниас Хефти
|52′
|58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
|59′
|60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
|73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
|77′
|87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|90′+3′
Самуэль Жиго
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
4
Родригес
37
Саланович
7
Кастроман
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
11
Тозетти
13
Рапп
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
20
Шюррле
7
Гулиев
47
Зобнин
25
Мельгарехо
19
Понсе
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Сегодня в 20:00 «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По данным букмекеров, большинство российских игроков отдают предпочтение «гладиаторам».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Обновлено в 06:30
Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Общество
Подготовительные работы для строительства жилья начались в Тулуне
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проверил, как идут работы в новом районе для строительства многоквартирного и индивидуального жилья, сообщает 7 августа 2019 года пресс-служба правительства.
Обновлено вчера в 02:24
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Космос
Макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции
Макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:07
Армия и оружие
Избранный депутат Рады рассказал о «войне с Россией» из-за Крыма
Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма, заявил избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:01
Политика
Жээнбеков обвинил Атамбаева в нарушении Конституции Кыргызстана
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева в грубом нарушении Конституции, сообщает RT.
Обновлено в 04:01
Политика
«Интер РАО» может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии - Приходько
Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году.
Обновлено в 17:15
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Общество
В России утвердят национальный стандарт на школьную форму
В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Здоровье
Врач назвала опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными.
Обновлено в 11:52
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Политика
Власти Венесуэлы продолжат переговоры с оппозицией
Арреаса заверил, что власти Венесуэлы настроены продолжать переговоры с оппозицией, которые намерены перевести на постоянную основу, чтобы в конечном итоге прийти к политическому соглашению и добиться гарантий мира и стабильности в латиноамериканской стране.
Обновлено 06 августа в 20:38
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Спорт
Кобзарь выбран капитаном сборной России на олимпийском отборе
Связующий Игорь Кобзарь назначен капитаном сборной России по волейболу во время отборочного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.
Обновлено в 09:23
Авто
В России подорожали автомобили Datsun
Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
Обновлено в 04:45
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10
Как и ожидалось, сегодня ночью компания Samsung официально представила смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+.
Обновлено в 08:08
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50