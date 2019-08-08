Сегодня в 20:00 «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По данным букмекеров, большинство российских игроков отдают предпочтение «гладиаторам».

Российские игроки поддерживают «Спартак» в матче с «Туном»

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