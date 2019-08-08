Футбол

Российские игроки поддерживают «Спартак» в матче с «Туном»Bookmaker-ratings.ru 09:20

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
Сегодня в 20:00 «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По данным букмекеров, большинство российских игроков отдают предпочтение «гладиаторам».
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